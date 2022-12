Berlusconi e battuta alla festa del Monza, è polemica: le parole di Boldrini e Calenda

(Adnkronos) – Polemiche e sconcerto per le parole di Silvi Berlusconi ai giocatori del Monza Calcio (“se vincete con una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr…”). Per Laura Boldrini, si tratta di “parole indegne, ancora più ignobili se a proferirle è un senatore della Repubblica e leader di un partito. Becero sessismo usato come goliardia”. “Ricordo che Meloni, Salvini e Tajani volevano Berlusconi Presidente della Repubblica”, conclude la deputata Pd.

“Che schifezza. E che tristezza”, scrive su Twitter Carlo Calenda rilanciando le dichiarazioni.

Mentre Chiara Appendino (M5S) in un post su Facebook commenta: “I concetti miseri, ma soprattutto pericolosi, dietro a questa frase di Silvio Berlusconi sono talmente tanti che è difficile anche commentarli. Ora, Berlusconi lo conosciamo, qualcuno dirà che non c’è nulla di nuovo. Peccato però che lui e il suo partito facciano parte della maggioranza di Governo e quindi chiedo a Giorgia Meloni cosa ne pensi lei, la prima donna Presidente del Consiglio, di questa rivoltante volgarità. Tacciamo e facciamo passare questo messaggio alle nostre figlie, Giorgia? È ammissibile che le donne siano considerate oggetti sessuali, premi da consegnare come fosse merce acquistata al mercato?”. “Auspico che la Presidente Meloni e tutte le donne e gli uomini di Forza Italia e che compongono questa maggioranza di governo prendano le distanze e condannino queste ignobili parole pronunciate come se nulla fosse, di fronte a centinaia di persone”, conclude.