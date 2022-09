Berlusconi e la mosca: “Ho colpito ancora” – Video

(Adnkronos) – “Ops, ho colpito ancora”! Lo scrive su Twitter Silvio Berlusconi postando un video in cui, durante un’intervista, disturbato dalla presenza di una mosca, è riuscito a neutralizzarla dandosi un rapido schiaffo in fronte. “Ho colpito ancora un brutto insetto che mi girava in fronte, sono ancora in gamba”, afferma soddisfatto il leader di Forza Italia. E al giornalista che gli fa notare come lo sketch sia perfetto per la piattaforma Tik Tok replica: “Sicuramente i miei collaboratori lo metteranno su Tik Tok, che però per me è Tik Tok Tak e il Tak sono io”.