Berlusconi, Forza Italia non si ferma: convocato Comitato presidenza

Forza Italia non si ferma. Nonostante il lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi, il partito ha confermato per le 13.30 di oggi, nella sede nazionale azzurra in via in Lucina 17, una riunione del Comitato di presidenza, uno dei massimi organismi direttivi, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 e le ‘determinazioni in merito ai commissariamenti’. La convocazione è stata diramata ieri via mail dal tesoriere nazionale forzista, Alfredo Messina. La riunione potrà essere seguita anche in collegamento via Zoom.

Non c’è stato il partito di Forza Italia senza Silvio Berlusconi, almeno fino a ora. Cosa succede dunque ora, con la morte del Cavaliere? “Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò”, ha affermato ieri il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, parlando da Washington. “Oggi Forza Italia è una comunità colpita, ferita, ma ha una missione totale: unirsi nel rilanciare il messaggio del nostro leader, continuare in maniera convinta sul percorso che Silvio Berlusconi ci ha indicato”, ha ribadito più volte Tajani, assicurando che questa missione sarà perseguita “con forza, con convinzione”. “In questo giorno di profondo dolore, dico che lo faremo anche con l’energia e la gioia che il nostro leader mi ha trasmesso dal momento della nascita di Forza Italia, che mi ha dato l’onore di fondare insieme a lui. Il suo progetto politico e umano continuerà a ispirarci e guidarci, a indicare il percorso per realizzare gli obiettivi che Silvio Berlusconi ha sempre voluto per il bene dell’Italia”, ha affermato quindi.