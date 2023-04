Berlusconi in terapia intensiva, la notizia fa il giro del mondo

(Adnkronos) – Fa il giro del mondo la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A cominciare dal Washington Post e The Hill. “Italia: Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco”, titolano i media francesi, dal sito del giornale Le Figaro – con una notizia in evidenza nella colonna della homepage dedicata alle ultime notizie di attualità – a Libération. “Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano”, titola il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al leader di Forza Italia. La notizia si rincorre anche sui siti web del Telegraph, del Mirror, dell’Independent.

L’agenzia tedesca Dpa rilancia le notizie che arrivano dall’Italia, così come la Faz e Spiegel online. “Berlusconi ricoverato in terapia intensiva a Milano per problemi cardiaci e polmonari”, titola sulla homepage del suo sito web il quotidiano spagnolo El Mundo. Prima pagina per le notizie sulle condizioni dell’86enne leader di Fi anche sul sito di El Pais.