Berlusconi, l’addio di Salvini sulle pagine dei giornali

(Adnkronos) – Matteo Salvini ha voluto salutare Silvio Berlusconi anche così, con una intera pagina su il Giornale, Libero, La Verità e il Tempo. Il messaggio è corredato da una foto dei due leader. “Conservo come un dono prezioso – scrive il ministro e vicepremier – il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Buon viaggio Silvio”, l’addio di Salvini.