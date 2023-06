Berlusconi, l’omaggio di Salvini: via la barba per Silvio

(Adnkronos) – Via la barba in omaggio a Silvio Berlusconi. Matteo Salvini ieri, nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, è più volte intervenuto su Rai e altre reti per un suo ricordo del Cavaliere. Spesso commosso, ha poi raccontato come più volte Berlusconi lo avesse invitato a radersi. Oggi su Facebook il ministro dei Trasporti posta una sua foto allo specchio, mentre si taglia la barba, prima con schiuma in viso, poi con il rasoio in primo piano, sorridente e senza più peli.

“Era una scommessa tra me e lui – scrive nel post su Fb – accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. ‘Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba’”. Salvini chiosa scrivendo che “l’unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba, è stato proprio Silvio! Che comunque la settimana dopo, quando mi vide sbarbato, mi consigliò di farla ricrescere! Unico, nel lavoro e nel sorriso”.”Lasci un grande vuoto Silvio, cercheremo di riempirlo con cose belle”, è la frase finale di Salvini.