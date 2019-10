Berlusconi non teme Renzi: “Nessuno dei miei passerà a Italia Viva”

“Auguro fortuna a Renzi che agisce nell’ambito della sinistra, la metà campo in cui ha sempre giocato lui. Non credo che nessuno dei miei possa accettare un’eventuale offerta di Renzi o di Italia Viva, anche perché è una formazione politica che ha numeri molto limitati e che non si trova neppure bene all’interno della sinistra. Non vedo futuro politico per chi entrasse nel partito di Renzi. Sono assolutamente tranquillo per quanto riguarda questa opa di cui qualcuno ha scritto di Italia Viva su Forza Italia”.

Un Berlusconi in ottima forma, da Assisi, dove si trova per la campagna elettorale rivolta alle elezioni umbre di domenica prossima, non ha dubbi circa la tenuta del suo partito, e del ruolo ancora tutto da giocare.

“Non ci siamo consegnati alla Lega, il contrario”

“Qualcuno, anche dei miei di Forza Italia – prosegue – ha detto che sabato a San Giovanni ci siamo consegnati, a Salvini, appiattiti sulla Lega… E’ esattamente il contrario… Sono io, con Forza Italia, ad aver sempre sottolineato tutto il tempo l’assoluta necessità che la nostra coalizione anti-sinistra e anti-comunista fosse unita e con un programma comune“. E dunque, onore alla manifestazione dello scorso sabato a Roma dove, precisa soddisfatto, “sono salito e sono sceso dopo la manifestazione soddisfatto di aver raggiunto un obiettivo fondamentale per l’affermazione della nostra coalizione nei confronti della sinistra”.

Max