Berlusconi, notte tranquilla: ottavo giorno in ospedale

(Adnkronos) – “Notte tranquilla” per Silvio Berlusconi a quanto si apprende da ambienti ospedalieri. Per il presidente di Forza Italia si tratta della settima nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

C’è ancora incertezza sulla diramazione oggi, nell’ottavo giorno di ricovero, di un bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier. L’ultimo, diramato lunedì, riferiva di un “progressivo e costante miglioramento”, tanto da far esprimere un “cauto ottimismo” ad Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto di midollo osseo e oncoematologia.

La giornata di ieri è trascorsa senza particolari novità, in assenza di un nuovo bollettino medico e di dichiarazioni da parte di chi lo è andato a trovare, a parte un pollice in su, accompagnato da un sorriso e dalla frase “sta bene, sta bene”, da parte del più piccolo dei cinque figli dell’ex premier, Luigi, al momento di lasciare l’ospedale. In giornata, a trovare Berlusconi, si sono visti arrivare i due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, il fratello Paolo e l’amico di sempre, Fedele Confalonieri.