Berlusconi positivo al Covid-19, Briatore: “Non l’ho contagiato io”

La notizia è arrivata improvvisa ieri pomeriggio: Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19.- Il Cavaliere, assicura il medico Alberto Zangrillo, è asintomatico. Dovrà ora osservare un periodo in isolamento domiciliare. Il leader di Forza Italia era tornato dal soggiorno in Costa Smeralda, dove ha incontrato l’amico Flavio Briatore, come testimonia anche un post dell’imprenditore.

Lo stesso patron del Billionaire è risultato positivo al Covid alcuni giorni fa: una coincidenza che gli ha fatto notare anche il giornalista della Stampa che lo ha intervistato: “Ma che c’entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro. E adesso mi avete rotto”, ha chiosato Briatore.

“Silvio è tosto, si riprenderà”

“Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza”, assicura Briatore, che nell’intervista rilasciata a la Stampa ha voluto augurare una pronta guarigione all’amico: “E poi è assistito da un’equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli”.

“Sono molto dispiaciuto per lui – aggiunge – Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto”. I due ancora non si sono sentiti: “Ci sarà tempo nei prossimi giorni per fare quattro chiacchiere”, assicura Flavio Briatore.