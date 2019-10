Berlusconi: “Putin mi ha detto che Salvini non ha preso soldi dalla Russia”

“Io non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dalla Russia, mi ha ribadito Salvini. A me questo è stato confermato personalmente dal presidente Vladimir Putin“.

Intervistato dai microfoni di Rainews nel bel mezzo del tour elettorale in Umbria, Silvio Berlusconi tiene a precisare quanto riferitogli dal presidente russo, notoriamente suo grande amico.

Poi, chiamato a commentare quanto affermato sul Russiagate dal premier Conte al Copasir, il leader di Forza Italia ha spiegato che “è normale amministrazione da parte del presidente del Consiglio, non ci vedo nulla di strano”.

