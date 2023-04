Berlusconi, seconda notte in terapia intensiva: la situazione

Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla, la seconda in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a seguito del ricovero di mercoledì.

Secondo le fonti, il Cavaliere reagisce bene alle cure e si sottoporrà a nuovi accertamenti. L’attenzione dei medici si concentra sull’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale.

Al momento non sono previsti bollettini medici. Ma di cosa soffre Silvio Berlusconi?

Il leader di Forza Itaia soffre da tempo di una leucemia cronica ed è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per curare un’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento provocato dalla malattia.

E’ vigile e risponde alle terapia, tanto da poter avere il modo di sentire i vertici del suo partito e salutare al telefono Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

A chiarire il tutto, il bollettino medico dai medici che lo hanno in cura: il suo personale e primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo, e il primario di ematologia Fabio Ciceri. I problemi fisici del cavaliere sono dunque la conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica che non sta evolvendo in acuta e per cui il leader di Forza Italia è in terapia “con un trattamento specialistico citoriduttivo – spiegano dal San Raffaele – mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.