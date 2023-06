Berlusconi, senatori M5S in silenzio a commemorazione Senato

(Adnkronos) – “Il MoVimento 5 Stelle parteciperà in silenzio alla commemorazione di Silvio Berlusconi che si terrà oggi al Senato della Repubblica”. Lo fanno sapere i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle. “Per rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica che ha perso il suo leader, i parlamentari del MoVimento 5 Stelle siederanno sui banchi dell’opposizione. Allo stesso tempo però, senza alcuna forma di ipocrisia, e in linea con i nostri valori e la nostra storia, nessuno dei parlamentari prenderà la parola. Abbiamo già nei giorni scorsi espresso la nostra opinione rispetto alla storia politica di Berlusconi e su questo non abbiamo cambiato idea”.

“Oggi il Senato si ferma (nuovamente) per commemorare B. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo scelto di non partecipare a questa che certamente sarà l’ennesima beatificazione di un uomo che ha piegato tutto a proprio vantaggio e utilizzo, dalla giustizia, all’informazione, dalle istituzioni, ai corpi delle donne” scrive su Facebook Alessandra Maiorino, capogruppo del M5S al Senato. “Passata la sbornia celebrativa cui siamo stati costretti ad assistere, e cui ci siamo categoricamente rifiutati di partecipare – continua Maiorino – continueremo a lottare per ristabilire etica pubblica e verità storica. Quello che la nostra comunità, nata anche per reazione al berlusconismo allora imperante nel nostro Paese, pensa del personaggio di Arcore, lo ha magistralmente detto il nostro presidente Conte nel corso della grande manifestazione di sabato scorso”.

“Mentre la TV pubblica trasmette la diretta di questa ennesima mistificazione della storia, noi preferiamo riascoltare invece queste parole”, conclude Maiorino, pubblicando i discorso del leader del MoVimento dal palco della manifestazione del 17 giugno.

I consiglieri del Movimento 5 Stelle, assieme a Paolo Romano del Partito Democratico, hanno abbandonato l’aula durante la commemorazione di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia scomparso il 12 giugno. “Ci tengo a sottolineare -ha detto il capogruppo del movimento, Nicola di Marco- che come M5S la settimana scorsa, nel momento in cui è venuto a mancare Silvio Berlusconi, abbiamo subito offerto il nostro cordoglio a Forza Italia e alla loro comunità politica”. In questi giorni, ha proseguito, “abbiamo assistito a un processo di riscrittura di quello che è successo negli ultimi 30 anni e noi rispetto a questo spettacolo non possiamo fare da spettatori”. Con la proposta di ieri pomeriggio, di intitolazione del Belvedere del 39⁰ piano di Palazzo Lombardia, ha concluso, “dal nostro punto di vista, Fontana e la giunta hanno abusato del potere che gli hanno dato i cittadini per occuparsi dei problemi”.