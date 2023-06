Berlusconi, Tajani: “E’ stato un eroe per milioni di italiani”

(Adnkronos) – “Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, per difendere la libertà nella quale credeva”. Queste le prime parole pronunciate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, parlando, commosso, fuori dal cimitero di Arlington, a Washington. Tajani ha confermato che ripartirà a breve dagli Stati Uniti, per essere in Italia domani mattina.

“Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò”, ha detto Tajani. “Anticipo il mio rientro in Italia, ma lo faccio ripetendo il messaggio politico che Berlusconi avrebbe e ha sempre rilanciato – ha sottolineato – Faremo nella comunità di Forza Italia quello che lui ha insegnato: combattere per il bene dell’Italia, con gli strumenti della politica, ma scegliendo sempre la libertà e l’amore per il popolo italiano”.