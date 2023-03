Bernini (Maire Tecnimont): “Portafoglio tecnologico basato su carburante aereo”

(Adnkronos) – Una delle principali tecnologie è sicuramente legata al trasporto aereo: “Stiamo lavorando già oggi sullo sviluppo del nostro portafoglio tecnologico che si indirizza principalmente sulla disponibilità di tecnologie al servizio del cosiddetto sustainable aviation fuel. Il carburante per aerei è uno dei principali inquinanti a livello mondiale e progressivamente questo carburante andrà a sostituire il carburante tradizionale”. Ad affermarlo è l’ad di Maire Tecnimont, Alessandro Bernini che a margine dell’evento Capital Markets Day “Unbox the Future”, ha tracciato i principali asset su cui l’azienda andrà ad operare nel decennio 2023 – 2032.

L’altro aspetto, come sottolineato da Bernini, è invece legato al mondo dei rifiuti: “L’altra direzione va a consolidare la nostra presenza nel mondo della trasformazione dei rifiuti, il waste to chemicals. Noi, in realtà, l’abbiamo definita ‘waste to x’, perché non necessariamente deve originare un ‘chemical’ ma può generare un carburante di riciclo, gas di sintesi e idrogeno”. “Noi abbiamo già un nostro know-how consolidato sul quale andremo ad investire ulteriormente nei prossimi mesi e nei prossimi anni” conclude l’ad.