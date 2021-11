Berrettini, dopo le Atp Finals rinuncia anche alla Coppa Davis

Ancora una delusione per Matteo Berrettini: il tennista italiano, dopo il forfait alle Atp Finals deve rinunciare alla Coppa Davis. Sempre per lo stesso motivo: un infortunio addominale che lo ha costretto a ritirarsi al primo turno dello slam di Torino. Un problema fisico che pensava di aver superato, ma che lo ha costretto ancora a fermarsi.

La conferma della rinuncia alla Coppa Davis è arrivata attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “È inutile dirvi quanto per me questi ultimi giorni siano stati dolorosi e deludenti, tra tutti gli scenari possibili questo sicuramente è quello più difficile da digerire”, scrive il tennista addolorato dal doppio forfait nel giro di pochi giorni.

Conclude il suo messaggio carico di rimpianto: “Mi fermo, si, ma solo per ripartire più forte e per regalare a me stesso e a tutti voi vittorie ed emozioni ancora più grandi. La nostra Squadra è una delle più forti mai schierate e sono sicuro che porterà molto in alto i colori della nostra bandiera”, conclude Berrettini su Instagram.