Berrettini-Nadal US Open: quando giocano e come vederla in tv

Da una parte Berrettini, detto Django, dall’altra Nadal, uno degli invincibili. Il duello nella semifinale di US Open sembra destinato a decidersi solo all’ultimo sangue. Ne rimarrà solo uno, l’Italia fa il tifoso per il suo ‘pistolero’, che dopo aver eliminato stoicamente ai quarti Gael Monfils si è paragonato al protagonista del film di Quentin Tarantino: “Se fosse un film sarebbe ‘Django’ di Quentin Tarantino. Mi ricordo di un gran bagno di sangue dove alla fine rimaneva in vita solamente una persona. Un po’ come questo match”.

Berrettini-Nadal, la gara in programma oggi alle 23 e 30 circa

Berrettini è già entrato nella storia conquistando una semifinale di US Open che mancava da più di quarant’anni, ma si sa, l’appetito vien mangiando. E allora è doveroso pensare che il 23enne romano abbia messo nel mirino la finale, che fino a poche settimane fa sembrava una chimera destinata ai soli sogni.

Eppure ora eccolo qua, sfavorito certo, non potrebbe essere altrimenti contro il numero 2 al mondo, ma con la voglia di stupire ancora. La semifinale tra Berrettini e Nadal andrà in scena stasera venerdì 6 settembre non prima delle 23 e 30. Il match sarà visibile in esclusiva su Eurosport. Tutto pronto quindi, manca ormai poco per un altro appuntamento con la storia preso da Berrettini, il Django del tennis pronto a collezionare un altro scalpo illustre.