Bertolaso è al San Raffaele, le condizioni ‘al momento non preoccupano’

“Da ieri Bertolaso ha un po’ di febbre, sta continuando a fare gli accertamenti, la lastra ai polmoni è risultata pulita quindi le sue condizioni attuali non preoccupano”.

Un manager infaticabile, stimato anche negli Usa

E’ stato lui stesso ieri, dal suo profilo Facebook, ad annunciare di essersi ‘beccato il Covid-19. Ma da buon guerriero quale è (da quando ha accettato l’incarico per Lombardia e Marche -per la cifra simbolica di 1 euro – non si è fermato un solo istante), Guido Bertolaso ha rassicurato promettendo che, seppure a distanza, continuerà a lavorare e a dare il suo contributo per gli impegni presi, come la realizzazione dell’ospedale di Milano Fiera, per il quale gli americani si sono congratulati.

Anche se malato ha rassicurato: seguirò tutti i progetti

Nel pomeriggio di oggi però l’ex Capo della Protezione civile, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Poco dopo le 14 infatti, è stato lo stesso Bertolaso a presentarsi, per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Tuttavia, conoscendo la sua tempra, come ha promesso, c’è da giurare che anche dal letto Bertolaso continuerà a seguire tuto, senza risparmiarsi…

Max