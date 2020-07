Bianca Concavo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

C’è grande fermento per le nuove puntate di Temptation Island 2020, trasmissione ormai di indubbio successo e ormai fra gli eventi più attesi della stagione estiva della tv.

Condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 e disponibile, ovviamente, anche in replica e streaming, il programma è un reality basato sulle relazioni e la capacità delle coppie di restare solide, di fronte alle tentazioni di bellissimi ragazzi e ragazze, il cui scopo è tentare di sfaldare i rapporti.

Grande interesse quindi da parte dei telespettatori per tentatori e tentatrici, come ad esempio è Bianca Concavo, fra le più belle protagoniste di Temptation Island 2020.

Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere su Bianca Concavo.

Nata Milano nel 1993, segno zodiacale del Leone, Bianca Concavo è da tempo residente per studio e lavoro a Paderno Dugnano. Molto riservata, è fra le tentatrici alla prima esperienza televisiva.

Bianca è una studentessa di veterinaria, con il sogno di lavorare un giorno nell’assistenza gli animali, dopo essersi diplomata all’istituto Don Milani settore Turistico aziendale.

Fra le sue altre passioni, la musica e la movida, fatto che l’ha portata a lavorare come ballerina a Ibiza in vari locali. Sul suo profilo Instagram sono visibili alcuni momenti di queste esperienze, insieme alla sua indubbia passione per gli animali.

Bianca Concavo ha infatti creato anche un’associazione che si occupa di volontariato destinato al benessere degli amici a quattro zampe.

Quando possiamo vedere Bianca Concavo? Le puntate di Temptation Island vanno in onda il giovedì in prima serata, su Canale 5. In streaming si può vedere sul sito Mediaset Play. mentre le repliche sono disponibili anche su Witty Tv.

