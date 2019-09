Bianca Guaccero, ‘detto fatto’: via il reggiseno

I maligni sospettano che sia stata un’abile ‘trovata’ per pepare una ripresa stagionale che purtroppo ha dimostrato di faticare, e tanto, per ritrovare gli ascolti e lo smalto ‘dei vecchi tempi’ (c’è addirittura chi invoca il ritorno di Ciacci, con il suo angolo di graffiante satira di costume). Fatto è che a ‘Detto fatto‘ è andato in scena una sorta di ‘streap immaginifico’, con la conduttrice che si è tolta il reggiseno (intendiamoci: senza far vedere nulla), invitando gli spettatori a seguire il refrain della sigla della trasmissione, che inneggia a piacerci come siamo.

Nello spot infatti Bianca Guaccero premette che si tratta di un “Messaggio e hashtag #cipiacicomesei lanciato contro chi si arroga il diritto di farci sentire sbagliati”. Poi, ammiccando, ha aggiunto “Mostratevi così come siete, con orgoglio. Lo faccio io per prima…“. Quindi, regalando alla telecamera la schiena della sua snella figura, ha ‘smanacciato un po’ per poi tirare in aria le coppette del reggiseno, “Io sono così, non mi importa niente, prendere o lasciare”…

Max