Biathlon, Dorothea Wierer vince ancora: anche nell’individuale è oro

Dorothea Wierer vince ancora, non si ferma più. La 29enne altoatesina ha vinto l’oro al Mondiale di biathlon di Anterselva anche nell’individuale dopo essere salita sul gradino più alto del podio nella specialità dell’inseguimento.

L’atleta è diventata così la prima italiana in grado di vincere in un mondiale di biathlon due medaglie d’oro nell’individuale. Un riconoscimento importantissimo per Dorothea Wierer che ha preceduto la tedesca Vanessa Hinz in 43’07″7.

“E’ un oro combatti”

Ai microfoni della Rai, subito dopo la vittoria dell’oro ha commentato a caldo il trionfo: “Ho iniziato non proprio benissimo ma avevo buone sensazioni sugli sci e al tiro. Sapevo che non c’erano condizioni facilissime al poligono. Bisognava stare molto attenti, meno male che ho fatto due zeri finali e l’ultimo giro è stato tosto. A un certo punto ero seconda e anche l’argento andava bene, ma mi sono detta: ‘è un oro, combattì”, ha concluso.