Biden: “10 anni fa tragedia Sandy Hook, determinato a vietare armi d’assalto”

(Adnkronos) – Dieci anni dopo “l’impensabile”, la strage alla scuola elementare Sandy Hook a Newtown, in Connecticut, dove Adam Lanza uccise 20 bambini e sei insegnanti prima di suicidarsi, Joe Biden ribadisce “l’obbligo morale ad approvare e far rispettare leggi che impediscano che cose del genere accadano di nuovo” e la sua “determinazione” a vietare le armi d’assalto.

In una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti afferma: “Dovremmo avere un senso di colpa sociale per aver tardato ad affrontare questo problema… Dobbiamo ai giovani e coraggiosi sopravvissuti e alle famiglie che dieci anni fa hanno perso una parte della loro anima, trasformare il loro dolore in uno scopo”. Biden ricorda di aver firmato qualche mese fa la legge bipartisan Safer Communities Act, con cui “abbiamo posto un freno alle cosiddette armi fantasma, che non hanno numeri di serie e sono più difficili da rintracciare. Abbiamo dato un giro di vite al traffico di armi e aumentato le risorse per la prevenzione della violenza”.

“Tuttavia, dobbiamo fare di più – torna ad ammonire il presidente – Sono determinato a vietare le armi d’assalto e i caricatori ad alta capacità come quelli usati a Sandy Hook e in innumerevoli altre sparatorie di massa in America. Quando è troppo è troppo. Il nostro obbligo è chiaro. Dobbiamo eliminare queste armi che non hanno altro scopo se non quello di uccidere un gran numero di persone. È in nostro potere farlo”.

Il 14 dicembre del 2012, Adam Lanza, 20 anni, fece irruzione nella scuola elementare, sparando all’impazzata e uccidendo 26 persone – tra cui 20 bambini di 6 e 7 anni – prima di togliersi la vita. Il giovane, con disturbi mentali, prima della strage alla Sandy Hook, aveva ucciso la madre, della quale aveva preso le armi regolarmente detenute, per compiere la sua mattanza.