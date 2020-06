Biden a Houston per incontrare la famiglia di Floyd. Repubblicani divisi

Joe Biden, rivale di Donald Trump e candidato del partito democratico in corsa alla Casa Bianca, incontrerà oggi la famiglia di George Floyd a Houston, in Texas. Sarà un incontro privato con la famiglia. Biden non parteciperà ai funerali del 46enne afroamericano ucciso a Minneapolis durante un fermo di polizia il 25 maggio, ma registrerà un videomessaggio che verrà trasmesso domani durante la cerimonia funebre nella città d’origine di Floyd.

George Floyd, repubblicani divisi

Mitt Romney, senatore repubblicano ed ex candidato alla Casa Bianca, ha partecipato ieri alla manifestazione di Washington D.C. in onore di Floyd. “Bisogna trovare un modo per porre fine all’ingiustizia e alla brutalità e per rassicurare una volta per tutte la gente che la vita dei neri conta, come la vita di tutti”, ha detto il senatore. Anche George W. Bush e Colin Powell, ex segretario di stato, entrambi repubblicani, hanno annunciato che a novembre voteranno per Joe Biden. Ma per Powell non è una novità. Da sempre critico nei confronti di Trump, già nel 2016 scelse di votare per Hillary Clinton. “La gente sta realizzando che Trump è un pericolo per il Paese. Abbiamo una costituzione e dobbiamo rispettarla”, ha detto Powell in un’intervista alla Cnn. “Trump mente in continuazione – ha aggiunto – Riflettete, fate appello al vostro buon senso, chiedetevi: È un bene per il mio Paese?”

Leggi anche: Caso Floyd, capo del Pentagono e George W. Bush contro Trump

Nei giorni scorsi anche la senatrice dell’Alaska, Lisa Mourowski, e Lindsey Graham, senatore del South Carolina molto vicino a Trump, avevano criticato la gestione della situazione del presidente.

Repubblicani divisi, la risposta di Trump

Immediata la risposta di Trump, ovviamente postata su Twitter: “Colin Powell, un duro che ha molte responsabilità per il nostro ingresso nelle disastrose guerre del Medio Oriente, ha appena annunciato che voterà per un altro duro, Sleepy Joe Biden. Powell non aveva sostenuto che l’Iraq aveva armi di distruzione di massa’? Non le avevano, ma siamo andati in guerra!”

In un altro tweet (anzi, un retweet ripreso da JT Lewis) il presidente attacca Joe Biden. “I leader guidano. I codardi si inginocchiano”, riferendosi al rivale democratico, ritratto in una foto inginocchiato e con il pugno al cielo, in omaggio a Floyd.

Mario Bonito