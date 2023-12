Biden, aiuti militari ad Israele finché non ci liberiamo di Hamas

Durante la festa ebraica dell’Hanukkah, il presidente americano Joe Biden ha sottolineato la sua intenzione di persistere nell’assistenza militare ad Israele. “Continueremo a dare assistenza militare a Israele finché non ci libereremo di Hamas.” Ha detto Biden. “Ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti. L’opinione pubblica mondiale può cambiare da un giorno all’altro. Non possiamo permettere che ciò accada”.

“Come ho detto dopo l’attacco, il mio impegno per la sicurezza del popolo ebraico, la sicurezza di Israele, il suo diritto di esistere come Stato ebraico indipendente, è incrollabile”, ha aggiunto.

Gaza, 11 ospedali attivi su 36

La realtà è che a Gaza rimangono solo 11 ospedali attivi su 36 disponibili e Medici senza Frontiere ha decretato catastrofica la situazione nell’ospedale di Kamal Adwan. ”Siamo indignati per quello che sta succedendo”, ha detto ad al Jazeera Leo Cans, capo missione di Msf in Palestina. “È lo stesso scenario dell’ospedale al-Shifa che si ripete ancora e ancora in altri ospedali.”

“Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario, la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi”, ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.