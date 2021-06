Biden, è morto il cane Champ

Joe Biden e la first lady Jill hanno annunciato la morte di ‘Champ’, uno dei loro due cani. “Siamo rattristati nel riferire che il nostro amato pastore tedesco Champ è morto in pace a casa. È stato il nostro fedele compagno negli ultimi 13 anni ed è stato adorato dall’intera famiglia Biden”, hanno scritto il presidente e la first lady in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

“Ovunque fossimo – continua la nota – voleva esserci anche lui, e tutto era migliore quando era accanto a noi. Non amava altro che rannicchiarsi ai nostri piedi, davanti al fuoco, a fine giornata, unirsi a noi come presenza confortante nelle riunioni o prendere il sole nel giardino della Casa Bianca”. La famiglia Biden che ha anche un altro cane, un pastore tedesco di 3 anni di nome Major, ricorda la nota, che conclude: “Nei nostri momenti più gioiosi e nei nostri giorni più dolorosi, era lì con noi, sensibile a ogni nostro sentimento. Amiamo il nostro dolce, bravo ragazzo e ci mancherà sempre.”