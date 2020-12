Biden ha presentato la squadra per l’economia: “Lavoreremo per unire”

Dopo aver annunciato la squadra per la sicurezza nazionale, Joe Biden ha presentato i nomi di governo per l’economia. Come già rivelato, l’ex numero uno della Federal Reserve Janet Yellen guiderà il dipartimento del Tesoro. Se approvata dal Senato, sarà la prima donna a ricoprire tale incarico. “Stiamo attraversando una crisi storica – ha detto Yellen – È necessario muoversi con urgenza perché l’inazione produrrebbe una recessione in grado di auto-alimentarsi, provocando maggiore devastazione”.

Leggi anche: Usa 2020, sette donne per la comunicazione alla Casa Bianca. È prima volta

Gli altri nomi

Dal teatro Queen di Wilmington, in Delaware, Biden ha presentato anche gli altri nomi della squadra. “Un team di prima classe – ha detto il presidente eletto – che ci trascinerà fuori da questa crisi economica, non semplicemente ricostruendo, ma ricostruendo meglio. Un team che ha esperienza e che è già stato messo alla prova”.

Wally Adeyemo sarà il vice di Yellen al Tesoro. Già consigliere durante l’amministrazione Obama, Adeyemo, 39 anni e afroamericano, ha detto di essere pronto a lavorare “per ridurre le disuguaglianze, espandere la classe media e assicurare un’economia che funzioni per tutti”.

Cecilia Rouse, 56 anni, è stata nominata capo dei consiglieri economici. Un ruolo che, tra le altre cose, prepara la Relazione economica annuale del presidente.

Jared Bernstein, 64 anni, “forte avvocato dei lavoratori” e tra i “fedelissimi” di Biden, sarà uno dei consiglieri economici. La nostra è un’agenda “tempestiva, visionaria e risonante”, ha commentato. Altra advisor sarà Heather Boushey, 50 anni di Seattle, Washington. È presidente e CEO del Washington Center for Equitable Growth, un istituto senza scopo di lucro dedicato all’avanzamento di politiche che promuovono la crescita e riducono le disuguaglianze economiche.

Infine Neera Tandem è stata nominata a capo dell’ufficio per la Gestione e Bilancio (Office of Management and Budget). Tandem, 50 anni, non è scelta gradita né tra i repubblicani né tra gli esponenti “radical” del Partito democratico. La sua nomina rischia di non essere approvata al Senato.

Mario Bonito