Biden parlerà alla nazione: spiegherà le ragioni del ritiro

Il presidente americano Joe Biden oggi alle 20 ore di Washington, le 2 di notte in Italia, parlerà alla nazione per spiegare la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.

Biden ha confermato su X che “parlerà alla nazione su quello che ci aspetta e come finirò il lavoro per il popolo americano”. Domenica il presidente ha annunciato la sua decisione diffondendo il testo di una lettera con cui ha dato il suo endorsement alla vicepresidente Kamala Harris nella sfida contro Donald Trump alle elezioni Usa 2024 di novembre. I primi sondaggi sembrano premiare la scelta che i dem si avviano a ufficializzare con la convention di agosto.

“Jill e io siamo grati alla direttrice Kim Cheatle per i suoi decenni al servizio dello Stato – ha dichiarato Biden che ha conosciuto Cheatle come agente della sua scorta quando era vicepresidente – ha dedicato in modo altruista e rischiato la sua vita per proteggere la nazione durante la sua carriera al Secret Service. La ringraziamo in modo particolare per aver accettato di guidarlo durante la nostra amministrazione e le siamo grati per il servizio prestato per la nostra famiglia”.

“L’inchiesta indipendente per stabilire quello che è successo il 13 luglio continua e io sono ansioso di valutarne le conclusioni – ha sottolineato ancora riferendosi al tentato assassinio di Trump – Tutti sappiamo che quello che è successo quel giorno non può mai ripetersi”.