Biden: transizione pacifica e ordinata

Durante un colloquio avuto con Donald Trump, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un discorso alla Nazione, “l’ho rassicurato sul fatto che darò istruzioni alla mia Amministrazione per una transizione pacifica e ordinata. E’ ciò che meritano gli americani”.

“Per oltre 200 anni, l’America ha portato avanti il più grande esperimento di autogoverno nella storia del mondo – ha ricordato Biden, parlando dal Giardino delle rose della Casa Bianca – Non è un’iperbole. È un dato di fatto”, in un’America in cui “il popolo vota e sceglie i propri leader, e lo fa in modo pacifico. Siamo in una democrazia. La volontà del popolo prevale sempre”.

“Noi accettiamo la scelta che è stata fatta dal Paese. L’ho detto tante volte – ha ribadito – non si può amare il nostro Paese soltanto quando si vince. Non si può amare il tuo vicino solo quando sei d’accordo con lui. Non importa per chi si è votato, spero che possiamo vederci non come avversari ma come concittadini americani. Onorerò la costituzione ed il 20 gennaio ci sarà una transizione pacifica dei poteri in America”, ha aggiunto in un passaggio successivo del suo intervento.