Bielorussia, aereo Ryanair dirottato: news, cosa succede

Non si placano tensioni e polemiche sul caso dell’aereo Ryanair dirottato in Bielorussia per consentire l’arresto a Minsk del giornalista Roman Protasevich. Le news di queste ore riferiscono di un clima sempre più teso. Diversi paesi, Italia compresa, condannano l’accaduto. L’Unione Europea valuta possibili sanzioni e con gli Usa chiede l’immediato rilascio del giornalista. Intanto, è stata arrestata ieri in Bielorussia anche la compagna di Protasevich, la 23enne cittadina russa Sofya Sapega, studentessa di master a Vilnius. Sapega era sull’aereo Ryanair dirottato. L’ateneo presso cui studia sollecita il suo rilascio immediato e rende noto che ieri stava tornando a Vilnius per discutere la sua tesi di Master.

Roman Protasevich, 26 anni, è una delle poche voci indipendenti in Bielorussia. Co fondatore ed ex direttore del canale Telegram Nexta, usato dall’opposizione per condividere informazioni e organizzare le proteste. Ieri tornava a Vilnius da Atene, dove aveva partecipato a una conferenza insieme alla leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya. Aveva lasciato il Paese già nel 2019, per trasferirsi in Lituania, nel timore di essere arrestato. Lo scorso novembre, è stato incriminato per incitazione a disordini pubblici e odio sociale. Era stato espulso da uno dei licei più prestigiosi del suo Paese per aver preso parte a una protesta nel 2011, quando aveva 16 anni e poi espulso dal corso di laurea in giornalismo dell’Università.

“Ferma condanna del regime di Lukashenko” è stata espressa dal segretario di Stato americano, Antony Blinken. In un tweet, Blinken ha affermato che dirottare un volo commerciale e arrestare un giornalista è un atto “sfrontato e scioccante”. Il segretario di Stato ha quindi chiesto “un’indagine internazionale” e annunciato che “ci stiamo coordinando con i nostri partner sui prossimi passi. Gli Stati Uniti sono con il popolo della Bielorussia”.

Le autorità bielorusse devono liberare “immediatamente” Raman Pratasevich. Lo chiede l’Alto Rappresentante Ue Josep Borrell, per il quale si tratta di un “ennesimo palese tentativo delle autorità bielorusse di silenziare tutte le voci di opposizione”. Secondo Borrell va condotta “un’indagine internazionale sull’incidente, per appurare qualsiasi violazione delle norme sull’aviazione civile”. Il Consiglio Europeo di oggi parlerà dei fatti accaduti ieri: l’Ue “valuterà le conseguenze di questa azione” e potrebbe “adottare misure contro i responsabili”, conclude Borrell.

“E’ orribile che questo accada in Europa oggi. Sembra un po’ la Guerra Fredda. E’ inaccettabile: ci deve essere una reazione forte da parte dell’Ue”, dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Frans Timmermans, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles.

“Noi riteniamo sia come governo che come Unione Europea che sia inaccettabile quanto avvenuto. Siamo ai dirottamenti di Stato e questo non è accettabile”, ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento all’evento ‘Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea’. “L’unica cosa che avverrà subito è che molte delle compagnie aeree non sorvoleranno più quegli spazi aerei se poi si viene intercettati da caccia militari che ti invitano ad atterrare per prelevare un cittadino bielorusso che stava portando avanti una battaglia per la democrazia e la libertà”, ha aggiunto Di Maio. “L’Ue rispetto a quello che sta accadendo deve essere unita. Non facciamoci dividere da attori terzi perché è su queste divisioni che si gioca l’arroganza di alcuni Paesi che si permettono di compiere azioni come questa”.

Su indicazione di Di Maio, il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha convocato oggi alla Farnesina l’Incaricato d’Affari della Repubblica di Bielorussia in relazione al “gravissimo episodio del dirottamento del volo commerciale Atene-Vilnius operato da Ryanair, che ha comportato il temporaneo sequestro di persona dei 149 passeggeri”. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Il sottosegretario – si legge – ha espresso la più netta condanna per un atto inammissibile, che costituisce una violazione molto grave delle norme internazionali sulla sicurezza aerea e di cui la Bielorussia verrà chiamata a rispondere. Al riguardo, l’Italia ha già cominciato a discutere insieme ai partner nell’odierna riunione del Consiglio Europeo l’adozione di misure di risposta proporzionate alla gravità dell’accaduto. Analoghe iniziative si stanno intraprendendo in sedi multilaterali”. “Inoltre – conclude la nota – Della Vedova ha chiesto l’immediato rilascio del Signor Roman Protasevich e della sua compagna: l’Italia continuerà a non lesinare sforzi per ottenere l’immediata liberazione di tutti i prigionieri politici”.

Alexander Lukashenko “deve essere ritenuto responsabile per le sue strane azioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, in una dichiarazione dopo il dirottamento a Minsk dell’aereo di Ryanair. “Il Regno Unito chiede il rilascio immediato di Protasevich e altri prigionieri politici trattenuti in Bielorussia – ha aggiunto Raab – Il Regno Unito sta lavorando con gli alleati a una risposta coordinata, incluse ulteriori sanzioni”. Secondo Raab è necessaria una riunione urgente del consiglio dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile “per valutare l’inosservanza da parte del regime delle norme internazionali a tutela dell’aviazione civile”.

Le autorità di Londra hanno chiesto alle compagne aeree britanniche di non entrare nello spazio aereo bielorusso. “A seguito della deviazione forzata su Minsk ieri di un aereo della Ryanair, ho dato istruzioni (alla British Civil Aviation Authority) di chiedere alle compagnie aeree di evitare lo spazio aereo bielorusso per mantenere al sicuro i passeggeri”, ha annunciato il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps. Su Twitter, Shapps ha anche annunciato che la Gran Bretagna ha sospeso il permesso di volo alla compagnia di bandiera bielorussa, Belavia.

Il Regno Unito ha convocato l’ambasciatore bielorusso e sta valutando sanzioni contro Minsk, a seguito del dirottamento di ieri di un volo Ryanair. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Dominic Raab in una dichiarazione alla Camera dei Comuni. “Stiamo lavorando con i nostri partner internazionali per esplorare ogni potenziale opzione diplomatica presso l’Icao (International Civil Aviation Organization), il Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’Osce e il G7”, ha detto Raab. Oltre alla strada diplomatica, ha aggiunto, “stiamo attivamente considerando e ci stiamo coordinando con i nostri alleati per ulteriori sanzioni contro i responsabili di questa condotta fuorilegge”.

“Le norme sulla sicurezza aerea sono una priorità assoluta, ovunque e per tutti” e “non c’è dubbio sul fatto che le azioni delle nostre autorità competenti siano state in linea con le norme internazionali”. E’ quanto ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri della Bielorussia, Anatoly Glaz, in dichiarazioni riportate dall’agenzia BelTa all’indomani del dirottamento. “La Bielorussia si è sempre comportata in modo responsabile”, ha sostenuto, promettendo “trasparenza totale”. “Siamo pronti – ha affermato – a garantire una trasparenza totale e, se necessario, ad accogliere esperti e a mostrare tutti i materiali per escludere ogni insinuazione”. “La situazione viene deliberatamente politicizzata – ha incalzato – E non si intravede alcuna volontà di gestire la situazione in modo oggettivo. Ancora una volta sentiamo invece slogan sulle sanzioni”.

Il Cremlino si chiama fuori sul caso del dirottamento dell’aereo Ryanair da parte delle autorità della Bielorussia. “Non vogliamo essere coinvolti in questa corsa a condannare qualcuno o a sostenere qualcosa”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “A questo punto è necessaria una valutazione a sangue freddo sull’incidente dell’aereo”, ha aggiunto. “Ci sono regolamenti quadro internazionali sui voli aerei e autorità internazionali a cui spetta il compito di valutare se le regole sono state rispettate o no”, ha precisato Peskov.

“Questo è un caso di dirottamento di Stato, di pirateria di Stato”. Così il Ceo di Ryanair, Michael O’Leary, in un’intervista a ‘Politico’ ha definito il dirottamento ieri a Minsk. “Il nostro equipaggio ha fatto un lavoro fenomenale per portare quell’aereo e quasi tutti i passeggeri fuori da Minsk dopo sei ore”, ha aggiunto O’Leary, sottolineando che oggi Ryanair farà un rapporto su quanto accaduto alla Nato e alle autorità Ue.