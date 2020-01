Biglietti vincenti Lotteria Italia 2020: premi estratti 6 gennaio per la prima categoria

Lotteria Italia 2020: premi prima categoria estratti oggi

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020, ecco i cinque biglietti estratti per i premi di prima categoria. Dalle 20.30 di oggi, 6 gennaio, l’estrazione dei premi di prima categoria per il concorso della lotteria italiana.

Per scoprire in tempo reale i numeri estratti nella serata dell’Epifania vi aspettiamo su questa pagina per seguire live gli ultimi aggiornamenti con i biglietti vincenti che saranno annunciati anche in diretta tv su Rai 1 ai “Soliti Ignoti”. Ricordiamo che tra i premi di prima categoria verrà estratto anche il primo premio dal valore di 5 milioni di euro.

Estrazioni Lotteria Italia 2020: tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia 2020: biglietti vincenti prima categoria

I biglietti vincenti di prima categoria dell’estrazione di oggi, 6 gennaio, della Lotteria Italia 2020 verranno riportati su questa pagina dopo le ore 20.30. I cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia hanno rispettivamente un valore di 5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione e 500mila euro.

A seguire i cinque biglietti vincenti di prima categoria estratti stasera, 6 gennaio 2020.

5 milioni – O 005538 Torino

2,5 milioni – P 463112 Gonars (UD)

1,5 milioni – N 121940 Roma

1 milione – C 127922 Lucca

500.000 euro – P 370303 Erba (CO)

