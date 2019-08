Billboard Italia punta sui Bastille

Da oggi, giovedì 8 agosto, è in edicola il numero estivo di Billboard Italia con il servizio di cover dedicato ai Bastille, band apocalittica e intimista, uno dei punti fermi del pop rock di questi anni ’10.

Intervistati da Federico Durante, parlano di attualità «Trovo affascinante che Facebook, che in fondo è nato non molto tempo fa per connettere gli amici dell’università, sia diventato questa cosa che ha quasi più potere di un governo» ma anche di come l’estetica delle locandine dei film influenzi le cover dei loro album, del loro nuovo studio One Eyed Jack, di come “Happier” doveva essere una canzone per Justin Bieber «Ma una volta ultimata, tutte le persone con cui lavoriamo ci hanno detto che saremmo stati pazzi a non pubblicarla come nostra, perché suonava come una hit».

Il nuovo numero contiene anche uno speciale sui quattro finalisti di X Factor 2018 che raccontano percorsi e sogni a sei mesi dal grande momento, un approfondimento sulla mostra “Night Fever. Designing Club Culture 1960 – Today”, in scena al Centro Pecci di Prato fino al 6 ottobre, il report del Kappa FuturFestival, le novità sulle Billboard Room, che hanno visto come protagonisti della nuova stagione Bassi Maestro, Big Fish, Drefgold, Mecna e Tredici Pietro, uno shooting con la band tedesca Giant Rooks e le interviste a Marlene Kuntz, Shaggy, Lenny Kravitz e tanti altri.

Immancabile il focus sui festival estivi e tante altre curiosità dal mondo dell’industria musicale, news, contributi di artisti, recensioni e le celebri classifiche che hanno reso il marchio la voce più autorevole nella certificazione dei successi discografici.

Per il primo anno, Billboard Italia è Music Partner di X Factor 2019! L’hub creativo multipiattaforma approfondirà i live grazie a una copertura editoriale a 360°.

