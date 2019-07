Billboard Italia, una realtà sempre ‘in progress’

“La costanza nel porsi obbiettivi sempre più ambiziosi e la qualità delle persone che lavorano con noi sono gli elementi che hanno caratterizzando l’avventura di Billboard in Italia in questi pochi mesi di vita, in cui però c’è già tanta carne al fuoco. Soprattutto c’è un’idea precisa da perseguire, un approccio moderno e multipiattaforma che si sviluppa grazie alla continua e coraggiosa ricerca di originalità con al centro la musica, incoraggiata dagli apprezzamenti che riceviamo dai nostri lettori e dagli addetti al settore. La partnership con X Factor e il lancio di una nuova rivista sono solo alcune delle novità che abbiamo già annunciato al pubblico quest’anno… perché alla fine dei conti siamo solo a metà luglio!”.

Così racconta Filippo Madella, managing director di Billboard Italia – brand arrivato nel novembre 2017, continua a crescere sviluppando nuovi format per carta, web e tv, confermando una strategia vincente di diversificazione dei canali e cura dei prodotti.

Basti pensare che, solo nel 2019, Billboard Italia ha confezionato sei puntate monografiche di successo che sono andate in onda su Sky Uno con il titolo “La mia musica”, è diventato per il primo anno media partner di X FACTOR, ha portato in edicola il nuovo bimestrale dedicato alla musica elettronica Billboard Clubbing+ e, grazie al main sponsor SEAT, ha preso parte con format ad hoc ai più grandi festival come il Primavera Sound, il Sonar e il Kappa FurturFestival. Il 2019 è ancora ricco di novità e nuove sfide!

Ora l’hub creativo presenta la nuove Billboard Room, condotte da Valentina Pegorer, VJ e modella, nuovo volto di Billboard Italia! Bassi Maestro, Big Fish, Drefgold, Mecna e Tredici Pietro sono i protagonisti delle nuove puntate del format Billboard Room, che si rinnova dedicandosi interamente al mondo urban, realizzate in collaborazione con SEAT Italia e Honor.

Ogni puntata prevede sia una parte di intervista che una parte all’interno di uno studio di registrazione, per raccontare la creatività dei vari talent. La prima parte del contenuto si svolge all’interno della SEAT Arona brandizzata Billboard Italia. Come in una specie di caccia al tesoro, in vari punti dell’auto sono nascosti oggetti legati alla vita e alla produzione artistica dell’ospite, che ne trarrà spunto per raccontarsi. Valentina si collega via audio da una “control room” dalla quale segue in diretta tutto quello che succede a bordo. Una volta trovati tutti gli oggetti, l’artista arriva a destinazione: lo studio di registrazione, dove Valentina lo accoglie per introdurre l’ultima parte della Room. All’interno dello studio l’artista ci racconta la storia e lo sviluppo di un suo brano.

La prima puntata con Drefgold sarà disponibile da lunedì 15 luglio sulla pagina Youtube e sul sito web di Billboard Italia.

Billboard Italia è una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell’industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico, una grande famiglia che unisce massima competenza a semplicità di comunicazione, in cui gli artisti si sentono a casa loro. A portare in Italia Billboard è stata Parcle Group, media company di Milano. La sua esperienza nella realizzazione di contenuti si unisce a un’autentica passione per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali. L’approccio data-driven di Parcle rappresenta la chiave per la pianificazione di soluzioni di advertising su misura per i bisogni di ogni specifico brand.

Main partner di tutte le attività di Billboard Italia è Seat, la casa automobilistica che ha messo la musica al centro della sua comunicazione.

