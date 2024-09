Billboard Women in Music a Milano, i premiati

Una serata di gala che sancisce Milano come centro nevralgico della musica si terrà lunedì 16 settembre, con il prestigioso evento Billboard Women in Music. La cerimonia, promossa dalla celebre rivista americana Billboard, avrà luogo nello storico Teatro Manzoni, simbolo culturale della città, e celebrerà le figure femminili più influenti del panorama musicale. Milano, sede delle principali case discografiche e fucina di nuovi talenti, si conferma così la capitale italiana della musica.

Grazie ai Patrocini del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana, l’evento si inserisce tra gli appuntamenti di rilievo nel calendario delle giornate dedicate alla moda femminile. Un’occasione speciale per rendere omaggio non solo alle artiste di punta, ma anche alle professioniste che lavorano dietro le quinte nell’industria musicale italiana. La cerimonia sarà esclusiva e rappresenterà un momento di riconoscimento per le donne che stanno segnando il futuro della musica.

Il gala sarà aperto dal sindaco di Milano, Beppe Sala, e presentato da un duo inedito: Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico. Con la loro energia e affinità, i due conduttori guideranno la serata, introducendo le artiste premiate e accogliendo ospiti speciali che si esibiranno in performance create appositamente per l’occasione.

Billboard, famoso per le sue classifiche musicali e per la copertura di nuove tendenze e generi emergenti, basa i premi del Women in Music anche su classifiche e dati di streaming, rendendo questa cerimonia un punto di riferimento per artisti, produttori e appassionati di musica.