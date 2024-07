Bimbi Roma – La Pratelli: “Per il nido ‘I Colori della Pace’, ribadiamo  la massima disponibilità all’ascolto ed alla collaborazione”

“Il nido “I colori della pace“ gestito dalla Comunità di S. Egidio è un nido privato autorizzato non convenzionato col Comune di Roma.

Le interlocuzioni avvenute in passato tra l’Assessorato alla scuola di Roma Capitale e i gestori del nido hanno riguardato – su loro richiesta – vincoli e questioni normative relative alla possibilità di sperimentare la trasformazione del nido in un Polo per l’infanzia 0-6 per la quale c’è stata la massima collaborazione coinvolgendo anche gli uffici del Dipartimento.

Apprendiamo con dispiacere la decisione di una prossima chiusura e ribadiamo naturalmente la totale disponibilità all’ascolto e alla collaborazione così come già rappresentato ai gestori del nido.

L’Amministrazione comunale, inoltre, sta per approvare, dopo molti anni di stop, una delibera che riapre alla possibilità di un bando per nuovi convenzionamenti a partire dai maggiori fabbisogni presenti sul territorio cittadino“.

A dichiararlo è Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola Formazione Lavoro di Roma Capitale.

Max