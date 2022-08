Bimbo colpito da proiettile: è grave

Un bambino è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada.

È successo ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quanto il proiettile lo ha colpito. Ancora da comprendere perché la guardia giurata abbia sparato.

L’uomo si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano. Il bambino, in base a quanto ricostruito, compirà due anni ad ottobre. Nei riguardi della guardia giurata non sono stati emessi al momento presi provvedimenti prima di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La guardia giurata non era sola ma con due nipotini e non si esclude che stessero sparando ad alcuni cartelli stradali secondo la prima ricostruzione. Presumibile che verrà disposta una perizia balistica per calcolare la traiettoria del proiettile.