Bioarchitettura, torna il Master sull’edilizia sostenibile

Materiali naturali e tecniche in armonia con la natura per creare ambienti urbani pronti ad affrontare il cambiamento climatico.

Torna il master in bioarchitettura organizzato dall’Università Lumsa e dalla Fondazione Bioarchitettura. Giunto alla 16esima edizione, il corso mira ad approfondire, nell’ambito della sostenibilità urbana, le tematiche relative alla progettazione, alla verifica e alla certificazione ambientale degli edifici in chiave ecologica.

“Alla base del lavoro progettuale svolto durante il Master c’è una nuova visione del mondo, che non è più composto da singole parti, come una macchina, ma è inteso come una rete vivente di combinazioni inseparabili e relazioni. Abbiamo un approccio veramente interdisciplinare”, ha spiegato a TeleAmbiente Wittfrida Mitterer, Presidente Fondazione Bioarchitettura.

