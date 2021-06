Bitcoin, presidente El Salvador presenta legge per legalizzarlo

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, presenterà la prossima settimana presenterà al congresso un disegno di legge per legalizzare il bitcoin. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bukele in un videomessaggio inviato alla conferenza a Miami Bitcoin 2021. Il Paese centroamericano diventerà così il primo al mondo a utilizzare la criptovaluta come moneta reale. “Nel breve periodo – ha detto Bukele – questo genererà posti di lavoro e aiuterà l’inclusione finanziaria di migliaia fuori dall’economia ufficiale. Oltre il 70% della popolazione attiva di El Salvador non ha un conto in banca”.