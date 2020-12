Bitcoin, raggiunto il massimo storico: superati 20mila dollari

Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico sfondando il muro dei 20.000 dollari. La volatile valuta virtuale ha guadagnato oltre il 170% quest’anno in mezzo alle turbolenze del mercato azionario.

Mercoledì il Bitcoin è balzato del 4,5% fino a $ 20.440, sostenuto dalla domanda di grandi investitori desiderosi del suo potenziale per profitti rapidi. Ci sono anche aspettative che possa ottenere una trazione più diffusa come metodo di pagamento per marchi del calibro di Starbucks e Microsoft.

Bitcoin: cosa sono, come si usano, come investire

È stata una corsa accidentata per gli investitori, con la criptovaluta che ha superato 19.000 dollari a novembre prima di scendere bruscamente.

Un precedente rally nel 2017 lo ha visto avvicinarsi a sfondare il livello, ma ha anche toccato minimi estremi ed è sceso sotto i 3.300 dollari in precedenza.

Il bitcoin è ampiamente scambiato in modo molto simile alle valute reali, ma ha anche un crescente supporto come forma di pagamento con PayPal tra i più recenti utilizzatori delle valute digitali.

Sebbene il prezzo del Bitcoin abbia visto un enorme aumento quest’anno, ha visto molti picchi e minimi da quando è stato creato nel 2009. Questa è la natura delle criptovalute, in quanto ci sono alcuni giocatori che potrebbero provare a manipolarle e non esiste un governo o un ente internazionale che cercherebbe in qualche modo di preservare il prezzo.