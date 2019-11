Successo planetario per i Black Eyed Peas e J Balvin: ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’, la hit che sta dominando le classifiche italiane e internazionali, è stato certificato oggi Oro in Italia (certificazioni diffuse da FIMI/GfK).

Il brano, che fa parte della colonna sonora del film Bad Boys For Life con Will Smith e Martin Lawrence in uscita nel 2020, ha conquistato la Top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia, #2 della classifica Shazam Italia e la Top 5 di Shazam Globale, #1 Apple Music Pop Songs, #2 iTunes Pop Songs, su Spotify #1 della Viral Italia, la Top 10 della Viral Globale, la Top 10 della classifica Italia e Globale, la Top 10 della classifica FIMI/GfK dei singoli in Italia e ha registrato oltre 88 milioni di stream.

Il video del singolo, realizzato con immagini e sequenze del film “Bad Boys for Life” per la regia di Colin Tilley, ha raggiunto 220 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto il #1 dei video su YouTube.

“Ritmo (Bad Boys For Life)” segna la prima pubblicazione del gruppo con la nuova etichetta Epic Record, mettendo insieme due titani della musica contemporanea. Dopo due decenni con l’Interscope Records di Jimmy Iovine, i Black Eyed Peas trovano una nuova casa con Sylvia Rhone alla Epic Records, entrando così a far parte di uno dei più iconici roster e di una delle etichette discografiche più prestigiose.

Max