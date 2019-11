Black Friday 2019 Amazon Prime in sconto a 25 euro: ecco come,...

Novità gustosa per Amazon Prime, per il Black Friday sconto a 25€, ma solo per il primo anno. Le novità in ambito Black Friday 2019 non tardano mai ad arrivare.

A rendere molto interessante il Black Friday 2019, c’è anche la svolta su Amazon Prime che viene messo in offerta a 25€, con 11€ di sconto rispetto al prezzo regolare.

Black Friday 2019 Amazon Prime in sconto a 25 euro: ecco come, cosa fare, fino a quando

Dunque l’abbonamento per un anno costa attualmente soltanto 25€, ossia 11€ in meno rispetto al prezzo regolare. L’offerta sarà disponibile fino al 2 dicembre 2019, giorno di chiusura dei saldi.

La promozione è valida sia per i nuovi clienti, sia per chi paga l’abbonamento mensile e vuole passare a quello annuale. Da chiarire nella specifica che i primi avranno anche diritto al mese di prova gratuito.

In ogni caso è bene dire che si sta parlando di un abbonamento Amazon Prime completo, ossia di quello che offre libero accesso a tutti i benefici del pacchetto: come le spedizioni gratuite per gli acquisti fatti su Amazon.it, accesso ad Amazon Prime Video, accesso alle offerte di Twitch, e alcuni giochi gratuiti, oltre ad altri benefit.

E’ chiaro che dopo l’anno pagato 25€, il servizio si rinnoverà chiedendo i normali 36€. Se non volete spendere questa cifra potete disattivare l’abbonamento in ogni momento.