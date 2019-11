Ci siamo è arrivato il Black Friday 2019 e tra le aziende in pronte a stupire c’è Euronics. Come c’era da aspettarsi, del resto, alla luce di quanto emerso nel tempo e nei mesi passati, infatti, la grande azienda ha lanciato offerte sensazionali.

Nel dettaglio Euronics ha lanciato delle offerte, i cui prezzi sono decisamente allettanti. Di cosa si tratta?

Cosa prevede il volantino Euronics del Black Friday 2019? Si tratta di un lungo elenco di offerte di prodotti a prezzi bassi per i clienti che possono acquistare in sede o online. Ecco alcuni esempi.

Black Friday 2019, Euronics Volantino sconti offerte, prezzi bassi e finanziamenti: ecco i prodotti, fino quando e come fare per averli

Il Black Friday 2019 elettrizza tutti i clienti Euronics con una lunghissima serie di prezzi davvero bassissimi, per ogni categoria disponibile sul mercato, che possono essere comperati sia in ogni negozio in Italia, che sul sito ufficiale. Come già detto in altri casi, ovviamente chi compra in rete poi deve aggiungere, e pagare, le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Ma nel dettaglio quali sono i prodotti più richiesti da Euronics? Il volantino del Black Friday prevede delle gradevoli sorprese

in particolar modo per gli smartphone.

Ad esempio nel volantino Euronics ci sono in promozione Motorola E6 Plus a 99,99 euro, Huawei Y6 2019 a 119 euro, Wiko View 3 a 139 euro, e Alcatel 3X a 159 euro.

Non finisce qui: ecco Oppo A5 2020 a 159 euro, Xiaomi Mi A3 a 159 euro, Redmi Note 8T a 199 euro, e ancora altri pezzi molto ricercati. Quali?

Per esempio Galaxy A30s a 239 euro, Huawei P30 Lite a 259 euro, Xiaomi Mi 9T a 299 euro, Huawei Mate 20 a 369 euro, e ancora le versioni Galaxy S10e a 399 euro, Huawei P30 a 499 euro, Huawei P30 Pro a 699 euro o Samsung Galaxy S10 a 799 euro.

Non è tutto: per esempio gli appassionati degli smartwatch possono trovare Xiaomi Mi Band 4 a 27,99 euro o Huawei Watch GT Elegant a 119 euro. Tante altre, comunque, le offerte. Si consiglia di monitorare costantemente il sito web dell’azienda o di recarsi in sede.