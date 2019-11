Black Friday 2019: il duello di Euronics e MediaWorld tra sconti, promozioni e volantini

Manca poco al Black Friday 2019 e centinaia di persone sono già pronte a valutare offerte, promozioni, sconti. Come sempre al Black Friday partecipano un pò tutti, ma certamente ci sono alcuni ‘luoghi’ virtuali e portali web che davvero propongono offerte da vero Black Friday e spesso sono quelli delle grandi piattaforme di elettronica.

In particolare, poi, si sta ingaggiando un vero duello a suon di sconti tra Euronics e MediaWorld che vogliono proporsi come migliori per le offerte da Black Friday.

Black Friday 2019: le offerte scontate di Euronics e MediaWorld. Ecco quali

Come noto il 29 novembre 2019 si celebra il famoso Black Friday. Si tratta di una invenzione americana che arriva il giorno dopo il Ringraziamento ed è, in pratica, la giornata che dà il via allo shopping natalizio.

Tra le aziende regine in Italia del Black Friday che offrono le condizioni tra le più convenienti per acquistare con veri sconti ci sono appunto Euronics e MediaWorld.

Cosa propongono? Semplice. Euronics ha già messo in piedi la pagina di anteprima per il Black Friday, che fa capire la quantità enorme di offerte in arrivo. Secondo quanto trapela il vero clou sarà per gli smartphone : pare che saranno scontati di oltre il 25%.

Quanto a Mediaworld, il gigante della tecnologia fa le cose in grande. E infatti, seguendo lo stile di Amazon lancia il fortunato modello delle offerte lampo.

Si tratta, come si evince, di prodotti abbassati di prezzo per fine serie, o ricondizionati e in sconto. Per acquistare sul sito occorre essere registrati, per questo il negozio online consiglia di farlo in anticipo per non perdere le migliori occasioni.