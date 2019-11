Black Friday 2019: si vola con offerte, gli sconti e le promozioni di Ryanair e Vueling. Ecco quali, da quandoe come fare

Il countdown per il Black Friday 2019 è partito e come è facile da presumere ci sono diverse migliaia di persone in tutto il mondo pronte a prendere d’assalto portali, negozi, siti web e qualunque luogo offra sconti.

In particolare, poi, c’è da dire che stanno già partendo situazioni di convenienza e di sconto in anticipo e non solo, come si immagina, sul fronte dei soliti colossi della tecnologia e della elettronica.

Moltissimi utenti ad esempio, già sanno che si stanno avvicinando promozioni grandiose circa i voli aerei e i viaggi turistici con due delle principali aziende del settore. Ovvero Ryanair e Vueling.

Ma in particolare di cosa parliamo? Cosa propongono Ryanair e Vueling per il Black Friday 2019? Ecco cosa c’è in prospettiva e tutto quanto occorre sapere sulle offerte.

Black Friday 2019: si vola con offerte scontate e promozioni di Ryanair e Vueling. Ecco quali, da quandoe come fare

E’ tutto un fiume di pre offerte, promozioni, sconti. Come sempre al Black Friday scatena i tanti portali web che propongono offerte da vero Black Friday. E’ notizia ormai classica dell’origine del Black Friday.

Infatti il 29 novembre 2019 si celebra il famoso Black Friday. Si tratta di una invenzione americana che arriva il giorno dopo il Ringraziamento ed è, in pratica, la giornata che dà il via allo shopping natalizio.

Tra le aziende regine in Italia del Black Friday non ci sono soltanto quelle di telefonica, tecnologia e informatica e elettronica, ma ad esempio anche quelli che si occupano di turismo e di voli aerei come appunto le sopracitate.

Black Friday 2019 vola in alto con le offerte di Ryanair e Vueling. Ecco quali

Eccole dunque le offerte di due portali che da sempre sono sinonimo di sicurezza nel Black Friday. Pariamo da Ryanair. La compagnia di viaggi low cost con il Black Friday decide di proporre ai suoi utenti molti voli scontati. Ma quanto?

Addirittura si aggira al prezzo di 9,90 euro a volo per molte mete in giro per il mondo. In verità le offerte della compagnia non aspettano il Venerdì famoso, ma già adesso sono attive nel formato di Flash Sale.

Lo scorso anno le offerte erano così formidabili che il sito di Ryanair è andando in crash a causa dei troppi accessi.

Le va dietro anche Vueling. Si parla infatti di proposte incredibili on Vueling, che per il Black Friday riduce i prezzi e lancia tariffe scontate e voli low cost per giorni, anzi, addirittura per mesi.