Black Friday, 8 consumatori su 10 spenderanno di più rispetto al 2023, ecco le dritte

(Adnkronos) – Con l'avvicinarsi del Black Friday, le aziende si preparano a una delle giornate più importanti per il commercio, caratterizzata da sconti e promozioni accattivanti. In un contesto economico influenzato dall'inflazione, secondo l’ultimo report di Klaviyo sul Black Friday 2024, i consumatori sono cauti, ma molti di loro (80%) intendono mantenere o addirittura incrementare la spesa rispetto all'anno scorso. La ricerca mostra che il 51% dei consumatori è pronto ad anticipare gli acquisti prima di novembre, segnalando una nuova direzione per le strategie di marketing e promozionali, un'opportunità per i brand di estendere il periodo delle promozioni e attrarre chi vuole pianificare la spesa. Omar Bragantini, esperto di marketing e consulente per strategie di crescita, offre alcuni consigli essenziali per trasformare il Black Friday da un semplice picco di vendite a un'opportunità di crescita per il business, una guida strategica per ottimizzare le campagne Black Friday, massimizzando le vendite in un contesto economico incerto. “Per affrontare il Black Friday 2024 – afferma Bragantini – con il piede giusto, le aziende devono giocare d'anticipo, sfruttando promozioni lanciate prima di novembre e una strategia omnicanale consolidata. Con l'obiettivo di catturare i consumatori attenti al prezzo, le seguenti iniziative possono fare la differenza tra una stagione di vendite ordinaria e una straordinaria”. Dalle promozioni anticipate alla fidelizzazione dei clienti sono 10 le strategie efficaci per massimizzare le vendite nel Black Friday 2024. 1) Lancio anticipato delle promozioni: è fondamentale iniziare le vendite prima di novembre per catturare i consumatori che cercano di distribuire le spese nel tempo. “Questa strategia permette ai brand di raggiungere chi pianifica gli acquisti con anticipo, aumentando così le opportunità di vendita”, spiega Brragantini. 2) Strategia di prezzo dinamica: offrire sconti maggiori sui prodotti meno popolari o di vecchio stock aiuta a ridurre le giacenze, proteggendo al contempo i margini sui bestseller. Un pricing intelligente permette di gestire efficacemente la domanda e ottimizzare i profitti. 3) Omnicanalità rafforzata: migliorare l'esperienza d'acquisto, sia online che in-store, è fondamentale. 'Ottimizzare il sito per dispositivi mobili e desktop – prosegue Bragantini – e usare strategie di cross-promozione garantisce ai consumatori una transizione fluida tra i canali, aumentando la probabilità di conversione”. 4) Segmentazione avanzata: utilizzare i dati comportamentali per offrire promozioni personalizzate, distinguendo tra clienti fedeli e nuovi, permette di aumentare l'efficacia delle offerte e migliorare la customer experience. 5) Adozione del Bnpl (buy now, pay later): implementare opzioni di pagamento dilazionato come il 'buy now, pay later' è una strategia vincente per attrarre i consumatori che desiderano gestire meglio il proprio budget senza rinunciare agli acquisti. 6) Fidelizzazione del cliente: programmi di fedeltà con accessi anticipati a offerte esclusive sono essenziali per mantenere i clienti coinvolti e incentivare la ripetizione degli acquisti, contribuendo alla crescita del valore a lungo termine del brand. 7) Marketing via sms: integrare l'sms come strumento chiave per inviare promozioni last-minute e reminder di acquisto è particolarmente efficace con Gen X e Millennials, garantendo una comunicazione diretta e tempestiva. 8) Utilizzo dei social media: per coinvolgere Gen Z e Millennials, è cruciale creare campagne mirate sui social media, sfruttando contenuti autentici e creativi. Questi gruppi sono maggiormente propensi a rispondere a messaggi personalizzati e visivamente accattivanti. 9) Promozione di bundling e upselling: offrire pacchetti di prodotti per aumentare il valore medio degli ordini e proporre articoli complementari per incentivare l'upselling sono strategie che non solo incrementano le vendite ma migliorano anche l'esperienza del cliente. 10) Aumento del valore percepito: evidenziare il valore a lungo termine dei prodotti, soprattutto per i consumatori con budget limitato, aiuta a incrementare la percezione di convenienza. Offrire opzioni di pagamento flessibili e bundle mirati aumenta l'attrattiva per questi clienti. “La stagione del Black Friday 2024 – sottolinea Bragantini – richiede preparazione e strategie mirate per affrontare un mercato sempre più esigente L'implementazione di promozioni anticipate, un'efficace segmentazione del pubblico e una forte omnicanalità garantiranno un vantaggio competitivo in una delle più importanti stagioni di vendita dell'anno”. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)