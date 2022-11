Black Friday, italiani anticipano regali Natale: l’indagine

(Adnkronos) – Sale a 5,3 miliardi di euro la spesa degli italiani in occasione del Black Friday con oltre quattro cittadini su dieci (43%), tra quanti fanno i regali di Natale, che anticipano l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero di un mese e oltre, anche approfittando della settimana dedicata agli sconti. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia l’effetto del caro bollette legato alla crisi energetica sulle scelte di consumo con la corsa allo shopping nel giorno del ‘venerdì nero’. Un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti – rileva la Coldiretti – proposti dai siti di e-commerce e dai negozi tradizionali sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.

Complessivamente la spesa per l’intero periodo di promozioni ammonta a 169 euro a persona, secondo Coldiretti/Ixe’, seppur con notevoli differenze. Se la maggioranza assoluta di chi fa acquisti (51%) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 27% arriverà fino a 200 euro e un ulteriore 7% si spingerà a 300 euro e un 8% fino a 500 euro. Ma c’è anche un 5% di “paperoni” che arriverà fino a 1.000 euro. Tra i canali preferiti di acquisto vince l’on line, ma si segnala anche un recupero dei negozi tradizionali i più penalizzati da due anni di pandemia.

La crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina imprime una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Nella lista dei prodotti più gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed anche quest’anno l’enogastronomia.