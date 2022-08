Black out a Roma: salta cabina elettrica, ecco dove

Black out a Roma: salta cabina elettrica, quadrante nord privo di corrente: a causa del corto circuito di una cabina elettrica di alta tensione denominata Monte Mario Est, in via Anastasio II, zona Aurelio, la corrente elettrica è saltata prima delle 7 di lunedì 8 agosto, coinvolgendo diverse zone di Roma Nord Ovest.

Nello specifico Monte Mario a Vigna Clara passando per Balduina e Cipro. Molte le telefonate al 112 per segnalare ascensori bloccati, porte e portoni elettrici chiusi e allarmi in tilt, e anche la metro A è stata chiusa nella tratta Ottaviano-Battistini, con attivazione di un servizio di bus navetta e chiusura delle stazioni Ubaldo degli Ubaldi (riaperta alle 8) e Cornelia (riaperta alle 9:30 circa).