Blitz all’alba nel feudo degli Spada ad Ostia

Nelle prime ore del 31 agosto, un’operazione di sicurezza massiccia è stata condotta nell’area di Ostia Nuova, focalizzandosi sui palazzi popolari di via Marino Fasan. Questa operazione è stata eseguita da un contingente composto da un elicottero in volo, sirene e circa cinquecento forze dell’ordine, tra uomini e donne appartenenti alla polizia di Stato, ai carabinieri del gruppo Ostia e alla polizia locale. L’area in questione è conosciuta come il feudo degli Spada.

L’obiettivo principale dell’operazione era eseguire controlli mirati negli appartamenti al fine di individuare sostanze stupefacenti e verificare la presenza di eventuali occupazioni abusive. L’azione è stata ampliata anche all’ispezione dei garage e delle auto parcheggiate, con l’ausilio di cani antidroga. Oltre alle forze dell’ordine menzionate, sono stati coinvolti i vigili del fuoco, incaricati di controllare eventuali strutture da demolire, la guardia di finanza, i gruppi antiterrorismo e le unità operative di primo intervento della polizia (Uopi) e delle aliquote di primo intervento dei carabinieri (Api), in caso di scoperta di materiale esplosivo.

L’area di controllo è stata estesa anche alle aree verdi prospicienti le abitazioni ispezionate, coinvolgendo persino tecnici dell’Acea. I risultati di questi controlli dovrebbero essere resi noti nel corso della giornata. In un recente episodio, avvenuto pochi giorni fa in via Fasan, un sedicenne era stato trovato in possesso di oltre un chilogrammo di droga e successivamente arrestato, nonostante un tentativo da parte di alcuni individui di ostacolare l’arresto lanciando oggetti contro le forze dell’ordine.