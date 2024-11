Tra le richieste degli attivisti a KFC Italia, l’adesione all’European Chicken Commitment (ECC) per garantire il benessere dei polli.

Blitz di Essere Animali davanti a un ristorante KFC Italia, a Milano, in Lombardia. Dopo avere esposto cartelli e striscioni, gli attivisti hanno chiesto maggiori impegni a tutela dei polli reclusi negli allevamenti intensivi e pronti a diventare bistecche, cotolette e polpette. Secondo “The Pecking Order 2024“, il colosso dei fast food basato nel nostro Paese, infatti, fa poco, o nulla, per garantire il benessere del bestiame. “Ma noi non ci fermeremo. Oltre volere tenere alta l’attenzione, vogliamo chiedere a KFC Italia di aderire all’European Chicken Commitment (ECC)“, hanno ribadito gli ambientalisti.

