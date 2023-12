Blitz nel Milanese, in casa con 140 kg di droga e armi: trovato anche fucile d’assalto. Tre arresti

Blitz nel Milanese, in casa con 140 kg di droga e armi:...

Circa 140 kg di droga e armi stipati in una casa nel Milanese. C’era anche un fucile d’assalto e 100 cartucce nei locali dell’abitazione a Cuggiono, in provincia di Milano. Sono tre gli arresti effettuati dai poliziotti della Squadra mobile di Milano: una coppia di cittadini italiani e un cittadino di nazionalità marocchina. Dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi.

Le indagini

Gli investigatori da tempo indagavano su un gruppo criminale specializzato al traffico di droga nella zona del comune di Cuggiono. In particolare, gli agenti hanno concentrato le loro indagini sul cittadino straniero di 32 anni, pluripregiudicato per reati in materia di armi, stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.

Dopo una serie di riscontri investigativi è scattata una perquisizione nell’appartamento dell’uomo dove gli agenti hanno trovato circa 36mila euro in contanti.

Mentre, i successivi accertamenti hanno permesso di risalire a un appartamento/magazzino nella disponibilità dell’uomo, abitato da una coppia di cittadini italiani, un uomo di 36 anni e una donna di 34 anni, entrambi con precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Le armi e la droga trovate in casa

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno sequestrato un fucile d’assalto AKM47 con caricatore e circa 100 cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola scacciacani modificata per sparare, fucile a pompa e un visore notturno.

Oltre alle armi, all’interno dell’abitazione sono stati poi trovati 138 chili di hashish, 1,4 chili di eroina, 700 grammi di marijuana, 50 grammi di cocaina e 700 gr di sostanza da taglio, una macchina per il sottovuoto, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 2.200 euro.

Le tre persone sono state arrestate per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine.