Bloccati via Ardeatina quattro camion di rifiuti

Bloccati via Ardeatina i primi quattro camion dei rifiuti romani diretti alla discarica di Albano. Stavolta i cittadini, i membri del comitato No Inc e presidio No Discarica, si sono spostati in direzione del ponticello verso via Cancelliera per attendere i tir e fermarli ancora prima dell’arrivo davanti alla discarica di Roncigliano di via Ardeatina.

Come già fatto ieri, i responsabili dei vari comitati controlleranno se i camion perdono o no percolato dai rimorchi. Ieri uno dei tir che perdeva liquidi da sotto il rimorchio non è stato fatto scaricare ed è tornato indietro a Malagrotta dopo l’intervento del sindaco Massimiliano Borelli chiamato dai presenti molto arrabbiati, poi raggiunti anche dal sindaco di Ardea.

Sul posto anche una ironico trattore di plastica telecomandato con sirene e sempre un ingente schieramento di polizia reparto mobile e dei commissariati di Albano e Genzano supportati dai carabinieri di Cecchina e Castel Gandolfo. Ora sono arrivati i tecnici e operatori dell’Arpa Lazio per controllo sui tir che perdono liquidi probabile percolato come segnalato ieri.