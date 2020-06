Blocco licenziamenti ed obbligo di casuale per il rinnovo  contratti verso una proroga

Come era prevedibile, anche perché – insieme alla Cig – questo ‘ci sta salvando dal peggio’, per frenare la ‘sciagura’ di un’impennata di disoccupati, è in arrivo una proroga sul blocco dei licenziamenti, inizialmente fissato dal ‘Cura Italia’ al 17 agosto. Tuttavia, fanno sapere da Palazzo Chigi, si parla di circa 1 o 2 mesi, “non di più”. L’intenzione è infatti quella infatti di non andare “oltre ottobre”.

Proroga anche per l’obbligo sul rinnovo dei contratti

Per quel che riguarda invece la sospensione della norma del dl dignità, dove è previsto, dopo 12 mesi di lavoro, l’obbligo di causale per il rinnovo di contratti a tempo determinato. Sospesa anche questa fino al 30 agosto (sempre per evitare la disoccupazione), anche qui si sta ragionando ad una proroga di 3 mesi. Il tempo limite è fissato per novembre in quanto, il M5s non è assolutamente disposto ad andare oltre. Anche perché si tratta di una norma per la quale – ai tempi del Mef – Di Maio si era battuto tenacemente: “una proroga ci può stare – avrebbero infatti commentato i 5stelle – ma deve essere minimo e vigileremo affinché la modifica non diventi strutturale”.

Max